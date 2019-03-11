Уральский горный университет закупит оборудование для научной лаборатории на 3 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Уральский государственный горный университет (УГГУ) в 2019 году закупит новое оборудование на сумму свыше 3 млн рублей для лаборатории физико-механических свойств грунтов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

В рамках национального проекта "Наука" реализуется федеральный проект "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ". В соответствии с ним к 2024 году должно быть обновлено 50% приборной базы ведущих научных организаций.

"Для лаборатории физико-механических свойств грунтов университет в 2019 году планирует закупить современное оборудование "Лига" и "Ультразвук" стоимостью свыше 3 млн рублей. В этой лаборатории специалисты определяют плотность, влажность, гранолуметрический состав и другие показатели взятых образцов. Эти данные учитываются при наземном строительстве, а также при освоении месторождений. Новое современное оборудование позволит проводить точные ультразвуковые исследования горных пород и заменит устаревшие приборы", - сказали в пресс-службе.

Комплекс "Лига" предназначен для проведения испытаний грунта методом трехосного сжатия, в то время как более старое оборудование сжимает породу только по одной оси. "Обновленная лабораторная база позволит УГГУ проводить полный комплекс исследовательских работ", - добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.