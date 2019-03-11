Два детских сада на 460 мест откроют в 2019 году в Орловской области

ОРЕЛ, 11 марта. Два детских сада общей вместимостью 460 мест откроются в Орловской области до конца 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона. На их строительство предусмотрено более 354 млн рублей.

"Каждый детсад рассчитан на 230 мест. Сметная стоимость строительства детского сада по ул. Полковника Старинова в микрорайоне "Зареченский" превышает 190,7 млн рублей. Стоимость строительных работ детского сада в микрорайоне "Болховский" (ул. Естина в деревне Жилина) Орловского района составляет почти 164 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Орловской области, оба дошкольных учреждения возводятся в рамках национального проекта "Образование" и позволят решить проблему очередей в ясельные группы. В группы с трех до семи лет в регионе очереди нет.

По словам главы администрации Орла Александра Муромского, детский сад в микрорайоне "Зареченский" планируется завершить в декабре 2019 года. "Работы осуществляются в строгом соответствии с графиком", - сказал он.

Степень готовности сада в Орловском районе составляет 95%, сказал глава района Юрий Парахин.

Всего за последние семь лет в Орловской области построены 17 садов, которые обеспечили местами в общей сложности 7 тыс. дошкольников. Всего в регионе действуют порядка 300 дошкольных учреждений.