Власти Югры создадут три особо охраняемые природные территории к 2024 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют до 2024 года создать три особо охраняемые природные территории (ООПТ) в ходе реализации национального проекта "Экология", сообщает в понедельник региональный департамент общественных и внешних связей.

"В рамках проекта [Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма] предусмотрено создание трех особо охраняемых территорий в Югре: памятников природы "Реполовский кедровый бор", "Тундринский кедровый бор" и "Ягельный кедровый бор", - приводятся в сообщении слова руководителя окружной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений (Природнадзор Югры) Сергея Пикунова.

Проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" входит в национальный проект "Экология" и рассчитан на пять лет. Запланировано создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий в России.

Согласно информации на сайте ведомства, предполагается, что площадь Реполовского кедрового бора составит 160 га, Ягельного - 4 тыс. га, а Тундринского - 212,5 га. На их создание и развитие планируется выделить более 10 млн рублей до 2025 года.

По данным региональных властей, в Югре в настоящее время 25 особо охраняемых природных территорий: два заповедника и три заказника федерального значения, четыре природных парка и пять природных заказников регионального значения, и 11 памятников природы, два из которых местного значения. Их общая площадь составляет почти 2,6 млн га, или 4,8% от площади автономного округа.