Сенаторы 26 марта обсудят с Топилиным реализацию нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации в формате открытого диалога 26 марта обсудят с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным ход реализации национального проекта "Демография", говорится в понедельник в размещенном на сайте верхней палаты тексте повестки заседания комитета Совфеда по обороне и безопасности, которое состоится 12 марта.

"Информация о проведении 26 марта 2019 года открытого диалога членов Совета Федерации с министром труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилиным на тему "О национальном проекте "Демография", - звучит один из вопросов, который будет рассматривать комитет.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

О нацпроектах

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.