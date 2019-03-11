Музейно-археологический комплекс "Палеолит" реконструируют под Брянском в 2020 году

ТАСС, 11 марта. Реконструкция музейно-археологического комплекса "Палеолит" в ходе реализации национального проекта "Культура" начнется в селе Юдиново Брянской области в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора департамента культуры по региону Юрий Сатюков.

В середине XX века в селе Юдиново Брянской области были найдены окаменелости и поселения первобытных людей, возраст которых более 15 тыс. лет. В 1985 году на этом месте был открыт один из двух музеев палеолита в России.

"В 2020 году в рамках реализации проекта "Культурная среда", который является региональной составляющей нацпроекта "Культура", мы планируем начать реконструкцию музейного комплекса "Палеолит". Существующее строение музея мало отвечает тем требованиям, которые сегодня ставятся перед современными музеями. В нем нет коммуникаций, соответственно, поддерживать необходимый уровень влажности и температуры воздуха практически невозможно", - сказал Сатюков.

По его словам, реконструкция предполагает увеличение площади музея с нынешних 190 кв. м до 550. Это позволит разместить в здании музея дополнительный экспозиционный и лекционный залы, вестибюль, кассу и другие помещения. В настоящий момент готовится техзадание на разработку проектно-сметной документации и проведение археологических изысканий. "Мы рассчитываем, что в перспективе обновленный музейный комплекс позволит привлечь в Брянскую область дополнительный поток туристов", - сказал Юрий Сатюков, уточнив, что сегодня музей ежегодно посещают около 15 тыс. человек.

Верхнепалеолитическая стоянка в Юдиново является одним из древнейших в мире памятников человеческой культуры. В настоящий момент здесь экспонируются остатки двух жилищ кроманьонца, созданных из костей мамонта. Объект является памятником археологии федерального значения.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".