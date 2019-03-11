На ремонт дорог в Нижнекамске в 2019 году направят 1,7 млрд рублей

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Порядка 1,7 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог в Нижнекамске (Татарстан) в 2019 году. Из них в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" город получит 480 млн рублей, сообщила пресс-служба муниципалитета.

"В 2019 году для проведения в нормативное состояние дорожно-уличной сети Нижнекамского муниципального района из трех источников - федерального, республиканского и муниципального бюджетов - планируется выделение 1,7 млрд рублей. <...> В текущем году Нижнекамск принимает участие первый раз в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках данной программы город получит финансирование в объеме 480 млн рублей, которое будет направлено как на строительство, так и капремонт автодорог", - отмечается в сообщении на сайте администрации Нижнекамского муниципального района.

В конце 2018 года сообщалось, что нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.