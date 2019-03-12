Виртуальные залы с трансляциями концертов мировых исполнителей появятся в Забайкалье

ЧИТА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края обустроят к 2024 году пять виртуальных залов, их посетители смогут увидеть онлайн-трансляции концертов исполнителей мирового уровня, сообщили во вторник ТАСС в региональном минкультуры.

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о необходимости и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает в себя федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

"В рамках проекта "Цифровая культура" в Забайкалье к 2024 году будут созданы пять виртуальных концертных залов. Это позволит жителям края увидеть федеральные и региональные культурные мероприятия, в том числе в режиме онлайн", - сказали в министерстве.

Согласно паспорту проекта, два первых зала появятся в регионе до конца этого года. Их планируют обустроить в краевом училище искусств в Чите и в городе Нерчинск.

Куратором создания виртуальных концертных залов выступает Московская филармония. Она предоставит региональным учреждением контент и доступ к собственной базе. Благодаря этому, жители Забайкальского края, включая его отдаленные районы, смогут не только смотреть концерты, но и дистанционно участвовать в семинарах и мастер-классах.

С 2019 по 2024 годы планируется организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.рф". Их будут отбирать по популярности среди зрителей.