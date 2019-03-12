На ремонт дорог Чукотки в этом году будет направлено 84 млн рублей

ТАСС, 12 марта. Власти Чукотки в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году направят на ремонт автомобильных дорог округа 83,9 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в окружном правительстве.

"В 2019 году на Чукотке запланированы работы по ремонту ряда автомобильных дорог. Финансирование регионального проекта "Дорожная сеть", разработанного в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составит 83,9 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 45,7 млн рублей", - сообщили в правительстве Чукотского автономного округа.

Там пояснили, что планируется отремонтировать более 11 км автодорог регионального значения и 1,1 км дорог местного значения в Анадыре. "В первую очередь будут проводиться работы по ремонту и капитальному ремонту региональных дорог, имеющих наиболее важное социальное значение и высокую интенсивность движения. Кроме того, ремонт данных региональных автодорог не проводился более 10 лет", - отметили в правительстве округа.

Реализация регионального проекта "Дорожная сеть" запланирована в период 2019-2024 годов. Общий объем финансирования составляет 609,1 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 245,7 млн рублей. По предварительным расчетам, проект позволит увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до 63,9%, а дорожную сеть Анадырской городской агломерации до 86,8%.