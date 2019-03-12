Бурятии по нацпроекту выделено 76 млн рублей на медоборудование для сосудистых отделений

УЛАН-УДЭ, 12 марта. /ТАСС/. Минздрав Бурятии сообщил о выделении республике из федерального бюджета 76 млн рублей на приобретение медицинского оборудования в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Эта программа входит в состав нацпроекта "Здравоохранение". В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета.

"Для сосудистых отделений медучреждений Бурятии выделено 76 млн рублей. На федеральные средства медицинским оборудованием будут переоснащены Региональный сосудистый центр Республиканской больницы им. Н. А. Семашко и два первичных сосудистых отделения в больнице скорой медицинской помощи В. В. Ангапова и в Гусиноозерской центральной районной больнице", - проинформировали журналистов в пресс-службе республиканского минздрава.

Три региональных сосудистых центра в Бурятии были созданы в 2013 году. Специализированные отделения оказывают экстренную медицинскую помощь пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт. "Создание таких региональных сосудистых центров позволило существенно снизить общие показатели смертности и инвалидизации населения от сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом году показатель смертности составил 404,3 на 100 тыс. населения. Снижение по сравнению с 2017 годом - на 3,8%", - отметили в Минздраве региона.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". Задачи нацпроекта "Здравоохранение" - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно- сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.