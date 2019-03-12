Челябинские власти окажут господдержку предприятиям с растущей долей экспорта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области предоставят государственную поддержку предприятиям региона, которые будут увеличивать объемы экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, сообщает во вторник пресс-служба губернатора области.

В частности, предприятиям будут выделены субсидии на покрытие затрат, связанных с выходом на внешние рынки. Также у компаний появится возможность использовать широкую линейку банковских инструментов. Финансовая и нефинансовая поддержка будет оказана в рамках реализации проекта "Промышленный экспорт" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт").

Отбором предприятий, которые получат господдержку, будет заниматься министерство экономического развития региона.

"Средства на господдержку организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - пояснил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2017 году был создан Центр поддержки экспорта Челябинской области, который призван помогать компаниям в продвижении региональной продукции на зарубежные рынки. На экспорт сегодня ориентированы компании, работающие в разных отраслях экономики, в том числе южноуральский агропромышленный комплекс.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.