Более 90 врачей планируется трудоустроить в КБР по программе "Земский доктор" в 2019 году

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Более 90 врачей планируется привлечь для работы в сельской местности в Кабардино-Балкарии (КБР) по программе "Земский доктор" в 2019 году. Об этом сообщила ТАСС во вторник помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.

"Для участия в программе "Земский доктор" в Кабардино-Балкарии в 2019 году планируется привлечь 91 врача. Пока идут согласования по участию в программе, но для нашего региона это очень актуально, поэтому в этом направлении идет активная работа", - отметила она.

40% населения Кабардино-Балкарии живет в сельской местности. "С тех пор как в стране не работает система распределения специалистов, немногие идут работать в села, и это большая проблема, а возобновление участия региона в "Земском докторе" будет большим подспорьем в обеспечении квалифицированными врачами наших лечебных учреждений", - добавила собеседник агентства.

В программе "Земский доктор" Национального проекта "Здравоохранение" Кабардино-Балкария участвовала в 2012 и 2014 годах. По итогам для работы в сельской местности были привлечены 225 врачей различной специализации.