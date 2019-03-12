РАНХиГС подготовит в 2019 году около 150 тыс. кадров для реализации нацпроектов

БАРНАУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) приступила в 2019 году к переподготовке кадров, которые будут задействованы в реализации национальных проектов. Об этом сообщил во вторник журналистам ректор РАНХиГС Владимир Мау во время подписания соглашения о сотрудничестве между академий и правительством Алтайского края.

"Недавно [вышло] поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что надо скоординировать переподготовку кадров для нацпроектов <...> Мы сейчас практически всю нашу переподготовку ориентируем на реализацию нацпроектов <...> В этом смысле 140-150 тыс. человек будут так или иначе связаны с кадрами для реализации нацпроектов - это будет ключевой, центральной частью этой работы", - сказал Мау, отвечая на вопрос ТАСС и подчеркнув, что подготовка кадров для реализации нацпроектов - приоритет обучения в академии.

По словам ректора РАНХиГС, в рамках подготовки кадров для нацпроектов сейчас реализуется и программа по так называемой цифровой трансформации региональных администраций и федеральных министерств. Он пояснил, что адаптация к цифровой среде необходима, так как это проблема, требующая решения в процессе реализации всех нацпроектов.

Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, соглашение, подписанное во вторник с руководителем РАНХиГС, позволит более качественно реализовывать нацпроекты в регионе. "Национальные цели, стратегические задачи развития, которые сформулированы президентом в известном майском указе 2018 года, требуют серьезного кадрового обеспечения специалистами, владеющими современными инструментарием и подходами, понимающими современные тенденции в экономике, социальной сфере. Здесь нужно не только готовить молодежь, но каждому на своем рабочем месте находить возможность повышать квалификацию и становиться человеком современным", - отметил глава региона.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.