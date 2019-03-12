В Волгограде в течение двух лет откроют сосудистый центр и центр онкологической помощи

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Региональный сосудистый центр и центр амбулаторной онкологической помощи откроют в Волгограде благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в течение ближайших двух лет, сообщили во вторник ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области (облздрава).

"В структуре 15-й больницы в течение ближайших двух лет будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи и региональный сосудистый центр. Эти приоритетные региональные проекты вошли в национальный проект "Здравоохранение". Планируется, что на модернизацию больницы и создание двух медицинских центров будет направлено 2 млрд рублей", - сказала представитель облздрава.

Она уточнила, что эти средства будут выделены из федерального и областных бюджетов. "В течение 2019 года планируется выполнить проектирование обоих центров и некоторых объектов в рамках модернизации больницы, ее переоснащение и переоборудование рассчитаны на пять лет", - отметила собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Волгоградской области журналистам сообщили, что во вторник в больнице № 15 побывал с рабочей поездкой губернатор Андрей Бочаров. "В регионе проводится работа по созданию четырех опорных центров оказания экстренной и амбулаторной медицинской помощи самого высокого, третьего уровня. В их число входит и больница № 15, на ее базе будут созданы центр амбулаторной онкологической помощи, региональный сосудистый центр - это даст возможность дополнительного оснащения учреждения передовым оборудованием", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По данным областных властей, в ближайшие пять лет в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и приоритетных региональных проектов в Волгоградской области планируется реализовать 42 мероприятия на сумму 13 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". Задачи нацпроекта "Здравоохранение" - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение "бережливых" технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.