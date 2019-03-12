Обсуждение нацпроектов и их реализации пройдет на Красноярском экономическом форуме

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Обсуждение реализации национальных проектов состоится в конце марта на площадке Красноярского экономического форума (КЭФ), сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной организации форума, председатель экспертного совета форума, президент хозяйственного партнерства "Новый экономический рост" Михаил Дмитриев.

"Красноярский форум - первый форум, который позволит обсуждать уже согласованные и утвержденные национальные проекты со всеми индикаторами, а они касаются больше части отраслей (экономики РФ - прим. ТАСС). Важна реакция бизнеса на то, как эти госзадачи и гигантские ресурсы, которые бросаются на национальные проекты, будут корреспондироваться с приоритетами компаний и помогут компаниям развиваться", - сказал он.

Также на площадке форума будет обсуждаться вопрос интеграции долгосрочной повестки развития страны до 2025 года в современную экономическую действительность.

В свою очередь, генеральный продюсер КЭФ Булат Столяров напомнил, что правительство РФ и председатель оргкомитета форума, вице-премьер РФ Дмитрий Козак проведут большое количество открытых встреч и дискуссий с лидерами бизнеса. В рамках КЭФ пройдет заседание правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, встреча Козака с представителями ритейла и автопроизводителями.

Шестнадцатый Красноярский экономический форум пройдет 28-30 марта 2019 года.