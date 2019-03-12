Более 20 объектов культуры в Свердловской области реконструируют до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Более 20 культурных объектов Свердловской области будут реконструированы и капитально отремонтированы по программе регионального проекта "Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда", входит в нацпроект "Культура") до 2024 года. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте информполитики региона.

"К 2024 году будут созданы, реконструированы и капитально отремонтированы 24 объекта культуры, из них [предполагается] строительство одного центра культурного развития, реконструкция и капитальный ремонт одного муниципального театра кукол, ремонт 22 сельских культурно-досуговых учреждений", - рассказали в департаменте.

Там добавили, что в настоящее время продолжается рассмотрение заявок на получение учреждениями культуры грантов на реализацию проектов реновации.

Ранее сообщалось, что более 30 млн рублей выделено на ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности региона в 2019 году, а на создание центра культурного развития в Свердловской области направят около 160 млн рублей до 2024 года. Согласно паспорту этого регионального проекта, на капитальный ремонт муниципального театра кукол будет выделено около 25 млн рублей.

Проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение, до сельских организаций культуры. Все объекты формируют культурное пространство Свердловской области и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства РФ.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".