{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самарская область получила 15,1 млрд рублей на нацпроекты в 2019 году

По словам губернатора Дмитрия Азарова, регион рассчитывает на выделение дополнительных средств по транспортному направлению и на проекты по экологической безопасности

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Самарская область получила из федерального бюджета в 2019 году 15,1 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Об этом заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров в кулуарах совещания глав субъектов Приволжского федерального округа с участием секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Ижевске.

"В текущем году мы на реализацию нацпроектов на территории Самарской области уже получили из федерального бюджета 15,1 млрд рублей, это только на нацпроекты. Это те средства, которые мы уже защитили", - сказал он, добавив, что по целому ряду направлений проектно-сметная документация находится в стадии защиты и регион рассчитывает по ним "в этом году получить дополнительные средства".

Азаров уточнил, что дополнительные средства регион надеется получить по транспортному направлению, а также на проекты, связанные с экологической безопасностью, строительством очистных сооружений, очистков стоков, впадающих в бассейн реки Волги.

Теги
РоссияСамарская область
Патрушев: нацпроекты могут дать стимул развитию производства гражданской продукции в ОПК
Секретарь Совбеза России отметил, что объем спроса на такую продукцию составляет около 6 млрд рублей
Читать полностью