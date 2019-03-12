Самарская область получила 15,1 млрд рублей на нацпроекты в 2019 году

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Самарская область получила из федерального бюджета в 2019 году 15,1 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Об этом заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров в кулуарах совещания глав субъектов Приволжского федерального округа с участием секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Ижевске.

"В текущем году мы на реализацию нацпроектов на территории Самарской области уже получили из федерального бюджета 15,1 млрд рублей, это только на нацпроекты. Это те средства, которые мы уже защитили", - сказал он, добавив, что по целому ряду направлений проектно-сметная документация находится в стадии защиты и регион рассчитывает по ним "в этом году получить дополнительные средства".

Азаров уточнил, что дополнительные средства регион надеется получить по транспортному направлению, а также на проекты, связанные с экологической безопасностью, строительством очистных сооружений, очистков стоков, впадающих в бассейн реки Волги.