Совет Федерации будет держать на контроле реализацию нацпроекта "Образование"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что верхняя палата парламента будет постоянно контролировать ход исполнения национального проекта "Образование", в июне сенаторы обсудят итоги реализации нацпроекта в рамках "правительственного часа" с министром просвещения Ольгой Васильевой.

"Совет Федерации будет держать реализацию проекта "Образование", как приоритетного направления, на постоянном контроле. На июнь запланирован "правительственный час" с участием Ольги Юрьевны [Васильевой], в ходе которого мы обязательно подведем промежуточные итоги национального проекта", - сказала Матвиенко на встрече сенаторов с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, которая прошла в формате открытого диалога.

Она напомнила, что президент России поставил конкретные задачи в сфере образования. В их числе обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. "В центре внимания также вопросы преподавания русского языка, литературы, отечественной истории. Эти и другие цели легли в основу национального проекта "Образование", на реализацию которого запланировано выделить почти 800 млрд рублей", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, при условии сохранения всего ценного, что накоплено в отечественном образовании, результатом реализации нацпроекта "должна стать перезагрузка образовательного процесса, его качественное переосмысление".