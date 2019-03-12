Белгородская область направит около 2 млрд рублей на обеспечение жителей питьевой водой

КУРСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Белгородской области направят порядка 2 млрд рублей в ближайшие шесть лет на увеличение до 91% доли населения региона, обеспеченного чистой питьевой водой, сообщил во вторник в ходе заседания регионального парламента губернатор области Евгений Савченко.

"В рамках реализации национального проекта "Экология" мы планируем довести до 91% долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. На эти цели в течение шести лет из федерального бюджета будет выделено почти 2 млрд рублей", - сказал Савченко.

Как сообщалось ранее, в 2019 году траты регионального бюджета на программу водоснабжения и водоотведения, обеспечения населения Белгородской области чистой питьевой водой увеличат в три раза - до 1 млрд руб. Завершить реконструкцию сетей водоснабжения, износ которых ежегодно достигает до 350 км, а также построить новые инженерные сети и сооружения планируется к 2020 году.

Национальный проект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.

