Три сельских клуба построят в Татарстане в рамках нацпроекта "Культура"

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Татарстан получил прямое финансирование на 2019 год для строительства трех сельских клубов в муниципальных районах республики в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщила журналистам министр культуры региона Ирада Аюпова.

"Национальный проект "Культура" состоит из трех федеральных проектов. Первый федеральный проект - "Культурная среда", второй федеральный проект - это "Творческие люди" и третий федеральный проект - это "Цифровая культура". Прямое финансирование на этот год мы получили на строительство трех сельских клубов", - сказала Аюпова на деловом бранче.

По словам первого замминистра культуры Татарстана Юлии Адгамовой, объем федеральных средств на софинансирование составляет 26,06 млн рублей. Срок окончания строительства объектов - 2019 год, сельские клубы расположатся на территории трех муниципальных районов - Альметьевского, Алексеевского и Мензелинского, уточнила ТАСС Адгамова.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.