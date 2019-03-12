Ледовый дворец построят в Адыгее в 2020 году

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Ледовый дворец, строительство которого начнется в ближайшее время в столице Адыгеи в рамках нацпроекта "Демография", откроют в 2020 году, сообщил ТАСС руководитель комитета по физической культуре и спорту республики Мурат Дагужиев.

"Сегодня подписан контракт на строительство ледового дворца в Майкопе на сумму более 262 млн рублей. Комплекс, предназначенный для занятия хоккеем и фигурным катанием, мы откроем в будущем году. Возведение ледового дворца, которое начнем в ближайшее время, будет вестись в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", - сказал он.

Общая площадь двухэтажного здания, в котором будут зоны для массового катания и отдыха и зона для профессиональных занятий, превысит 3,6 тыс. кв. м. Основное финансирование строительства объекта - 252 млн рублей - из федерального бюджета, пояснил руководитель комитета.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в своем аккаунте в Instagram, что в республике благодаря поддержке из федерального бюджета за короткое время был возведен целый ряд спортивных объектов. Это и стадион "Дружба", и стрелковый тир, и физкультурно-оздоровительные комплексы. "Новая спортивная инфраструктура помогает нам растить здоровое поколение, воспитывать чемпионов", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что власти республики поставили задачу сделать систематические занятия физкультурой нормой жизни как минимум для половины населения Адыгеи. Сегодня спортом в регионе занимаются 38% населения.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.