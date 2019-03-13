Порядка треть жителей Якутии пройдут обучение по программам переподготовки к 2024 году

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Якутии планируют охватить программами профессиональной переподготовки около 300 тыс. жителей региона к 2024 году в рамках реализации национального проекта "Образование". Об этом сообщили ТАСС в среду в минобрнауки республики.

"Согласно утвержденному паспорту регионального проекта "Новые возможности для каждого" (является частью нацпроекта "Образование") обучение по программам переподготовки к 2024 году должны пройти 295,5 тыс. жителей Якутии. Это позволит им быть более конкурентными и мобильными на современном рынке труда, освоить новые профессии и компетенции. В частности, обучение могут пройти лица предпенсионного возраста", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обучение будет организовано на базе региональных вузов, вузов - партнеров в других регионах, а также с применением федеральной онлайн-платформы. "Ожидается, что она будет разработана к 2021 году", - добавил представитель ведомства.

По данным всероссийской переписи 2010 г., численность населения Республики Саха (Якутия) составила 958,5 тыс. человек.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

