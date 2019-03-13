Поликлинику онкодиспансера в Бурятии оборудовали медицинской техникой на 500 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Новейшая техника общей стоимостью около 500 млн рублей поступила в поликлинику онкологического диспансера в Улан-Удэ, которую планируется сдать в эксплуатацию в апреле. Об этом сообщили журналистам в среду в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

"В поликлинику поступила новая медтехника, в настоящее время на объекте завершена установка оборудования компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лабораторного оборудования, установлена другая необходимая современная медтехника, компьютеры", - рассказали в министерстве.

На строительство поликлиники направлено более 1 млрд рублей. На эти средства возвели два четырехэтажных корпуса. В диспансере работает здание лучевой конформной терапии, который за смену может принять 85 посетителей. Вторая очередь проекта - поликлиника и лечебно-лабораторный корпус со стационаром на 150 коек.

"Борьба с онкологическими заболеваниями" - один из восьми федеральных проектов, включенных в нацпроект "Здравоохранение". В рамках проекта планируется создать сеть амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах РФ, обеспечивающих современность и комфортность прохождения диагностических процедур, имеющих дневные стационары.