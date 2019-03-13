Скорость интернета в школах Забайкальского края должна до 2021 года увеличиться в 10 раз

ЧИТА, 13 марта. /ТАСС/. Скорость интернета во всех школах Забайкальского края должна до 2021 года увеличиться в десять раз. Такую задачу ставят власти региона в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда", сообщила в среду ТАСС руководитель краевого центра информационных технологий образования и дистанционного обучения Любовь Казакова.

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" является частью нацпроекта "Образование". Он предполагает создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды в Забайкальском крае.

"Сейчас интернет есть во всех школах края. Его скорость в городских школах составляет 10 Мбит/c, в сельских - 5 Мбит/c. До 2021 года предполагается увеличить эти показатели в десять раз: в городских школах - до 100 Мбит/ с, в сельских - до 50 Мбит/с", - сказала Казакова.

По данным регионального Минобразования, в рамках проекта доля образовательных организаций, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, возрастет с 7% до 95%. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна", как ожидается, возрастет с 1% до 50%. Также существенно возрастет доля учащихся с цифровыми образовательными профилями и индивидуальными планами обучения - с 12,5% до 90%.

На осуществление проекта "Цифровая образовательная среда" из федерального бюджета до 2024 года планируется получить почти 46,2 млн рублей, консолидированный бюджет Забайкальского края выделит на это свыше 26,1 млн рублей.

Нововведения коснутся всех школ региона - это 570 учреждений. В них учатся свыше 140 тыс. детей.