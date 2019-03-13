В Крыму к 2024 году рекультивируют два старых полигона ТКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Отработанные полигоны с 6,259 млн кубометров мусора рекультивируют в Судаке и Белогорске к 2024 году по федеральному проекту "Чистая страна", который входит в нацпроект "Экология". Рекультивация полигонов общей площадью 7 га обойдется в 331,3 млн рублей, сообщила в среду ТАСС заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Сологуб.

"В рамках федерального проекта "Чистая страна" в Республике Крым запланирована рекультивация двух отработанных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Судаке и городе Белогорске площадью 7 га и объемом свалочных масс порядка 6259700 куб. метров", - сказала Сологуб.

По ее словам, из федерального бюджета на рекультивацию будет направлено 298,3 млн рублей, 33 млн рублей - из муниципальных бюджетов.

Сологуб добавила, что в текущем году будет разработана и утверждена проектно-сметная документация на рекультивацию полигонов ТКО, которые затем будут включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Проект "Чистая страна" входит в национальный проект "Экология". На него планируется направить более 124 млрд рублей до конца 2024 года. Запланирована ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов РФ. В нацпроект также включены 10 подразделов: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".