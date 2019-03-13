Более 7,5 млрд рублей выделят на ремонт дорог Иркутской области в 2019 году

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области в 2019 году намерены направить более 7,5 млрд руб. на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В 2019 году в Иркутской области на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено 2 млрд 814 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета - 4,3 млрд рублей, местных бюджетов - 668 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в нормативное состояние планируется привести 240 км региональных дорог и 61 км местных - в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском и Шелехове.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.