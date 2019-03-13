Более 32 млн рублей выделят на строительство пяти ФАПов в Тамбовской области в 2019 году

ТАСС, 13 марта. Власти Тамбовской области направят более 32 млн рублей на строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах региона в 2019 году, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации региона.

"Пять новых ФАПов с помощью технологии модульных конструкций построят в 2019 году в Тамбовской области благодаря проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (входит в нацпроект "Здравоохранение"). На эти цели выделено 32,2 млн рублей, из которых 17,17 млн - федеральные средства, остальные добавляет областной бюджет", - сказал собеседник агентства.

Строительство первых трех ФАПов уже начали в селах Кочетовка Мичуринского района, Иловай-Рождественское Первомайского района и Иванково Тамбовского района. Еще два ФАПа возведут до конца года в Знаменском и Петровском районах. "ФАП в Кочетовке планируют сдать уже в конце марта, там работы ведутся ударными темпами. Он будет обслуживать более 1,2 тыс. жителей, в том числе более 200 детей, проживающих в Кочетовке и деревне Гостеевка", - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального управления здравоохранения, в 2018 году в области построили три ФАПа, еще в восьми провели ремонт.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.