Екатеринбург направит на ремонт дорог на девяти улицах в 2019 году более 416 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на ремонт дорог на девяти улицах в городе. Стоимость контракта составляет более 416 млн рублей, говорится в документации, размещенной на региональном сайте госзакупок.

В городе будет заменена часть дорожного покрытия нескольких улиц, в том числе в центре Екатеринбурга, часть эстакад, будут заменены бордюры, нанесена разметка. Работы должны быть завершены до 23 сентября 2019 года, подрядчика определят 5 апреля.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов, запланированные работы помогут в увеличении доли дорог, которые должны соответствовать нормативным требованиям.

Согласно региональному проекту "Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в 2019 году доля дорог, соответствующих нормативам в Екатеринбургской агломерации, должна составить 66,2% от их общей протяженности. Всего в рамках нацпроекта в 2019 году в регионе на ремонт будет направлено 3 млрд рублей. На эти деньги будут отремонтированы более 140 км дорожного покрытия, оборудовано несколько десятков пешеходных переходов, а также начнется строительство транспортной развязки в Екатеринбурге.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.