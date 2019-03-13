Правительство продлит налоговые льготы для учреждений соцобслуживания

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Льготы по налогу на прибыль и добавленную стоимость будут продлены для негосударственных организаций социального обслуживания. Соответствующее предложение внесено Минтрудом в Минфин РФ. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на социальном форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект".

"В рамках федерального проекта "Старшее поколение" будут реализоваться государственные программы субъектов Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций. Речь идет, конечно, о налоговых льготах по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость. Мы предполагаем, что такие льготы должны быть продлены на будущий период. Соответствующие предложения министерство труда внесло в Министерство финансов РФ", - сказала она.

Голикова отметила, что в рамках нацпроекта "Демография" предполагается увеличить долю негосударственных организаций социального обслуживания к концу 2024 года до 17,2%. На конец 2018 года доля таких учреждений составляла 10%.

По итогам 2018 года в России функционировало 1250 негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, из них 940 - социально ориентированные некоммерческие организации.