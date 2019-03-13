Мультимедиа-гиды и виртуальные концертные залы появятся на Кубани к 2024 году

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Кубани в рамках нацпроекта "Культура" планируют к 2024 году создать в регионе четыре виртуальных концертных зала и ввести мультимедиа-гиды в музеях. Об этом ТАСС рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Нацпроект "Культура" реализуется в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает в себя федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

"Нам предстоит большая работа в рамках проекта "Цифровая культура". Цель - к 2024 году увеличить на 15% число посещений учреждений культуры и в пять раз - обращений к цифровым ресурсам... Будем использовать мультимедийные интерактивные технологии, например, мультимедиа-гиды, с их помощью можно получать информацию о произведениях искусства с внедрением технологий дополненной реальности", - сказал губернатор, добавив, что к 2024 году платформы мультимедиа-гидов будут внедрены в государственных музеях Краснодара и Новороссийска.

Глава региона подчеркнул, что в крае также появятся виртуальные концертные залы. "Мы планируем создать четыре виртуальных концертных зала в городском театре в Анапе, в зале органной и камерной музыки в Сочи, туапсинском театре юного зрителя и Центре культуры и досуга в Геленджике. Сейчас формат просмотра мировых шедевров в режиме онлайн набирает популярность, и мы должны создать условия, чтобы как можно больше жителей, гостей нашего края имели возможность прикоснуться к мировой культуре", - отметил Кондратьев.

Также в 2019 году на Кубани продолжатся работы по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы домов культуры и театральных учреждений: в частности, планируется закупить для нужд этих организаций световое и звуковое оборудование. "Новые автобусы получат специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей в Армавире и Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко. В целом финансирование сферы культуры в этом году увеличено более чем на 120 млн рублей - до 400 млн рублей", - уточнил губернатор.