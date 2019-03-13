Власти Забайкалья по нацпроекту намерены подключить к интернету более 1 тыс. объектов

ЧИТА, 13 марта. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. социальных объектов в Забайкальском крае планируют до 2024 года подключить к интернету в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального министерства территориального развития.

"В рамках национального проекта "Цифровая экономика" мы планируем подключить к интернету более 1 тыс. объектов по всему краю. Это 462 медицинских учреждения, включая фельдшерско-акушерские пункты, 459 учреждений образования, а также отделения МЧС России, МВД, Росгвардии. Эта работа в большей степени уже находится на стадии завершения", - приводит пресс-служба слова замминистра Дмитрия Шлидта.

Как уточнили ТАСС в администрации главы региона, до 2024 года на мероприятия нацпроекта "Цифровая экономика" из регионального бюджета планируется потратить почти 78 млн рублей. Еще 35 млн рублей - это внебюджетные источники.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.