Почти 700 млн рублей направят на охрану и защиту лесов в Иркутской области в 2019 году

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Почти 700 млн рублей выделено в Иркутской области в 2019 году на охрану, защиту лесов и тушение лесных пожаров, в том числе 148 млн рублей предусмотрено по федеральному проекту "Сохранение лесов" на приобретение пожарной техники, говорится в среду в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"На мероприятия по охране, защите лесов и тушение лесных пожаров в текущем году выделено 549,8 млн рублей, в том числе 238,5 млн рублей - из федерального бюджета, 311,3 млн - из областного. Кроме того, на приобретение лесопожарной техники в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" запланировано около 148 млн рублей", - говорится в сообщении.

В регионе идет проверка готовности сил и средств пожаротушения. Заключены контракты с авиапредприятиями на тушение лесных пожаров, авиапатрулирование и тренировку парашютно-десантных пожарных сил. В этой работе будет задействовано семь легкомоторных самолетов, шесть Ан-2 и столько же вертолетов Ми-8. Контракты заключены на 2 тыс. 50 летных часов.

С 1 февраля пожарные десантники проходят медицинское освидетельствование и теоретические занятия. В сезон лесных пожаров группировка десантников составит 270 человек. В апреле состоятся воздушные тренировки парашютно-десантных пожарных сил.

Как сообщалось ранее, в 2019 году начало пожароопасного сезона в Иркутской области прогнозируется на конец марта в связи с ранним потеплением.

Федеральный проект "Сохранение лесов" входит в нацпроект "Экология", который разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Нацпроект призван решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. На реализацию нацпроекта планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.