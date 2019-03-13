В Челябинской области по нацпроекту "Образование" откроют 14 детских технопарков

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Четырнадцать детских технопарков откроют в городах Челябинской области в рамках нацпроекта "Образование" до 2024 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в областном министерстве образования и науки.

"В рамках национального проекта до 2024 года в Челябинской области планируется открытие 14 детских технопарков, в том числе "Кванториумы" и IT-Cube. Технопарки будут открыты в городах Златоуст, Магнитогорск, Челябинск, Миасс, Троицк, Кыштым, Озерск, Копейск, Сатка, Чебаркуль, Трехгорный, Южноуральск, Коркино, Снежинск. Занятия в технопарках рассчитаны на детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет", - сказала собеседница агентства.

В министерстве, что в открытие технопарков планируется вложить около 1,3 млрд рублей: 454 млн - из регионального бюджета, 376 млн - из бюджетов муниципалитетов, 303 млн - из федерального бюджета, 134 млн - инвестиции бизнеса.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.