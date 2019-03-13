Эксперт: санитарные правила по обращению с ТКО устарели и мешают реформированию отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Действующие в России гигиенические нормативы, ограничивающие количество размещенных на одной контейнерной площадке мусорных баков и запрещающие вывоз коммунальных отходов в ночное время, устарели и мешают проведению мусорной реформы. Об этом на круглом столе на форуме "ЖКХ-ПромЭкспо-2019" в Екатеринбурге заявил исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Эффективное обращение с отходами производства и потребления является одной из задач федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в нацпроект "Экология". Проект предполагает создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления, создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий. Число свалок должно снизиться, а россияне - научиться более ответственному отношению к отходам.

"По СанПиНу запрещено вывозить мусор с 23 до 7 часов утра. Это то время, когда во всем мире проходит уборка дорог, проливка и вывоз мусора. Если 30 лет назад мусоровоз был гремящей конструкцией, то современные мусоровозы - тихие. Мы проводили замеры, вопросов по уровню шума к ним нет", - сказал Губайдуллин.

По словам эксперта, действующие санитарные правила были приняты 31 год назад. "Нам нужны новые санитарные правила, мы их ждем. Те, которые есть сейчас, устарели, им уже 31-й год пошел. По действующему СанПиНу мы не можем установить более пяти баков на контейнерной площадке. Также в правилах говорится, что контейнерный бак должен быть металлическим, сваренным из железа и сбитым из деревянных досок, а вывозить мусор нужно ежедневно", - отметил исполнительный директор Ассоциации.

Он добавил, что уже обсуждал вопрос о необходимости внесения изменений в санитарно-эпидемиологические правила с представителями Роспотребнадзора. "В Роспотребнадзоре пообещали внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила. Право на внесение поправок будут переданы санитарным врачам на территориях", - отметил эксперт.

Реформа обращения с ТКО

Говоря о реализации реформы обращения с отходами, Губайдуллин назвал Свердловскую область одним из лидеров Уральского федерального округа. "Свердловская область участвует во всех программах нацпроекта "Экология". Могу сказать, что в реализации "мусорной" реформы вы - один из лидеров округа", - сказал Губайдуллин корреспонденту ТАСС.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с отходами, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.