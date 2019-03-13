Проблему с местами в детсадах Тульской области решат к 2021 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют к 2021 году решить проблему очередей в детские сады в рамках реализации задач нацпроекта "Демография". Всего к 2024 году в регионе построят 12 детских садов, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

По данным пресс-службы, в очереди в детские сады состоят 1224 ребенка в возрасте до трех лет, для детей от трех до семи лет очередей нет.

"В рамках нацпроекта "Демография" правительство региона привлекло для обновления образовательных учреждений более 1 млрд рублей. На эти средства будет построено 12 новых детских садов. К 2021 году вопрос обеспечения местами в садах Тульской области будет закрыт, в том числе и для детей в возрасте до трех лет. И это будут не просто места, а комфортные дошкольные группы с современной мебелью и оборудованием", - говорится в сообщении по итогам поездки министра образования области Алевтины Шевелевой в открывшийся детсад в Киреевске.

В Киреевске после капитального ремонта открылся детский сад "Солнышко". Он был построен в 1978 году, но за сорок лет ни разу капитально не ремонтировался. Сад рассчитан на 269 мест, его посещают 216 детей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.