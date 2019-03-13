На базе Казанского педагогического колледжа создадут центр опережающей профподготовки

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки планируется создать на базе Казанского педагогического колледжа в рамках национального проекта "Образование", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана.

Центр создадут благодаря реализации федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" нацпроекта "Образование". Его задачами будут разработка и распространение в системе среднего профобразования новых образовательных технологий и форм опережающей профподготовки, отметили в пресс-службе минобрнауки региона.

"На базе Казанского педагогического колледжа будет создан центр опережающей профессиональной подготовки <…> как структурное подразделение колледжа <…> На реализацию проекта будет направлено 45,1 млн рублей из федерального бюджета, 10,5 млн рублей - из бюджета республики", - отметили в пресс-службе.

По данным на сайте учебного заведения, Казанское педучилище преобразовали в колледж в 1995 году. Учредитель колледжа - министерство образования и науки Татарстана. В 2014 году на базе учебного заведения открыли ресурсный центр по подготовке педагогических кадров.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.