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Свердловская область направит 2,42 млрд руб. на финансирование проекта "Чистый воздух"

Большую часть суммы составят средства предприятий Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют направить 2,42 млрд рублей на финансирование регионального проекта "Чистый воздух" до 2024 года, сообщил в среду замминистра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев на всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов".

"Общий объем финансирования мероприятий регионального проекта "Чистый воздух Свердловской области" составит 2,42 млрд рублей, из которых 2,31 млрд рублей - средства предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории города Нижний Тагил, остальные средства будут выделены из федерального и областного бюджетов", - сказал замминистра.

В целом Свердловская область планирует направить почти 4 млрд рублей для реализации нацпроекта "Экология" до 2024 года. Регион участвует в следующих подразделах нацпроекта: "Чистая страна", "Чистый воздух", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов".

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