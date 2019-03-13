Свыше 550 дворов и общественных пространств благоустроят в Белгородский области

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" позволит к 2024 году благоустроить более 550 дворов и общественных пространств в Белгородской области. На формирование современной городской среды в регионе планируется направить более 4,8 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду начальник отдела реформирования, анализа и прогнозирования департамента ЖКХ области Максим Калачев.

"В соответствии с паспортом федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" [входит в национальный проект "Жилье и городская среда"] планируется реализовать мероприятия по благоустройству 349 дворовых и 216 общественных пространств", - сказал собеседник агентства.

В течение шести лет на формирование современной городской среды в Белгородской области направят более 4,8 млрд рублей, большая часть средств - свыше 2,2 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Оставшуюся часть средств направят из регионального бюджета, а также внебюджетных источников.

Согласно нацпроекту в Белгороде и Старом Осколе также планируется реализовать концепцию "Умный город" для создания эффективной системы управления, внедрения цифровых и инженерных решений в городской, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуре.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.