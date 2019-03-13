Волгоградские власти планируют увеличить экспорт продукции АПК в два раза к 2024 году

ВОЛГОГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют к 2024 году в два раза увеличить ежегодную экспортную выручку от продукции АПК - с $178 млн до $350 млн, сообщил ТАСС замгубернатора - глава областного комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.

"Планируем изменить структуры экспорта с сырья на продукцию переработки - это позволит Волгоградской области в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" почти в два раза увеличить ежегодную выручку продукции АПК за счет добавленной стоимости - с $178 млн в 2019 году до $350 млн в 2024 году",- сказал он.

Иванов пояснил, что в 2018 году в Новоаннинском районе введен в эксплуатацию производственный комплекс переработки подсолнечника, в 2019 году планируется запустить комплекс по переработке зерна кукурузы в Алексеевском районе, "есть проекты" по созданию овощеперерабатывающих и комбикормовых производств. Всего, по словам замгубернатора, на территории региона реализуется более 200 проектов развития АПК на общую сумму более 42 млрд рублей.

Также замглавы региона рассказал, что в ближайшие годы из Волгоградской области продолжатся экспортные поставки зернобобовых культур - ячменя, кукурузы, нута и пшеницы. "Первый класс пшеницы экспортируется в Италию, другие страны Европы, страны Средней Азии, Иран. Даже в Нигерию экспортируется волгоградское зерно, а, к примеру, в Японию - эфирно-масличные масла, горчица и мед",- уточнил замгубернатора.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долл.