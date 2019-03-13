В Костроме к 2021 году построят новый корпус онкодиспансера

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Новое здание онкодиспансера, оснащенное современным оборудованием, построят в Костроме по нацпроекту "Здравоохранение" к 2021 году, сообщил ТАСС губернатор Костромской области Сергей Ситников.

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Костромской онкологический диспансер расположен в здании, построенном в 1914 году, его инфраструктура не соответствует современным требованиям. Новый корпус расположится рядом со старым зданием диспансера и объединит все виды помощи онкобольным.

"Объект включен в национальный проект "Здравоохранение". Сейчас ведется допроектирование. Деньги предусмотрены в федеральном бюджете в размере 2 млрд 186 млн рублей. Окончание строительных работ запланировано на конец 2020 года", - сказал Ситников.

Губернатор также добавил, что цель создания нового корпуса - повысить эффективность лечения. "К 2024 году задача, которую мы себе ставили, - пятилетнюю выживаемость больных увеличить с 52,4 до 60%, снизить смертность от онкозаболеваний с 240,8 до 227,5 случаев на 100 тыс. населения", - рассказал глава региона.