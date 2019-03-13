Подгруппа Госсовета по детским садам предлагает разработать программу обучения нянь

ТАМБОВ, 13 марта. /ТАСС/. Типовые программы профессионального обучения будущих нянь детсадов необходимо разработать в России. Такое мнение в среду на встрече в Москве с замминистром просвещения РФ Мариной Раковой и директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светланой Чупшевой озвучил губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Указом президента РФ создано 16 рабочих групп по направлениям национальных проектов, каждая из которых будет готовить материалы к заседаниям Госсовета РФ, который пройдет в апреле 2019 года. Александр Никитин возглавил подгруппу "Обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования" при Государственном совете РФ по направлению "Социальная политика", которая на протяжении недели собирала и систематизировала предложения регионов по развитию и качественному обеспечению доступности системы дошкольного образования.

"На встрече шла речь о необходимости разработки типовой программы профессионального обучения будущих нянь и привлечение в детсады нянь из числа волонтеров. Кроме того, говорили о создании современной предметно-пространственной развивающей среды, создании условий для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, введении должности "тьютор" в детсадах, причем не только из числа педагогов, но и родителей", - цитирует губернатора Никитина пресс-служба региона.

По данным ведомства, в списке предложений рабочей подгруппы также значится возможность пересмотра действующих СНИПов и СанПиНов для частных и малокомплектных детских садов и создание образовательных комплексов "детский сад - школа". Они позволят детям спокойно перейти от ступени дошкольного образования к общему. "Реализация этих и других инициатив рабочей группы обеспечит к 2021 году стопроцентную доступность дошкольного образования детям в возрасте от двух месяцев до трех лет", - сказали в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей, причем основная часть этих средств, 2,7 трлн, пойдет на финансирование федерального проекта по поддержке семей при рождении детей.