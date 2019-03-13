Тверская область получила вертолет Ми-8 по нацпроекту "Здравоохранение"

ТАСС, 13 марта. Вертолет Ми-8 для нужд санавиации прибыл в Тверскую область по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Теперь авиапарк службы санавиации Тверской области состоит из двух вертолетов Ми-8.

"Тверской области поставлен новый современный вертолет, оборудованный всем необходимым для оказания медицинской помощи. Протяженность нашей области - более 400 километров, поставленный нам Ми-8 позволяет сделать вылет и доставить больного в медицинское учреждение без дозаправки. Что очень важно - проводить медицинские процедуры, реанимационные мероприятия можно прямо на борту во время полета. Это означает, что мы сможем спасти жизни многих наших граждан", - привели в пресс-службе слова губернатора Игоря Рудени.

Новый вертолет будет базироваться на аэродроме Змеево. Машина уже готова к вылетам. На базе Областной клинической больницы сформирована и обучена врачебная бригада.

В феврале Тверская область присоединилась к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации. Сейчас на территории региона насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации. Одна из них расположена рядом с областной клинической больницей в Твери.

Как уточнили в пресс-службе, начиная с 2011 года, когда в регионе начали использовать санитарную авиацию, применение вертолетов позволило спасти около 500 человек.