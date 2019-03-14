На борьбу с онкозаболеваниями на Камчатке в 2019 году направят 174 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Камчатки в рамках нацпроекта "Здоровье" направят в 2019 году на борьбу с онкологическими заболеваниями более 174 млн рублей, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения края Марина Волкова.

"На мероприятия региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках национального проекта "Здоровье" в 2019 году выделено 174,1 млн рублей, в том числе 138,1 млн рублей из федерального бюджета и 36 млн рублей из регионального бюджета. Средства будут направлены преимущественно на дооснащение краевого онкологического диспансера необходимым медицинским оборудованием", - сказала Волкова.

Реализация мероприятий программы, по словам замминистра, должна снизить смертность населения от новообразований, увеличить долю выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований, повысить эффективность обследования и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

"Наибольшее внимание при реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от онкологических заболеваний, направлено на профилактическую работу, раннее выявление и диагностику злокачественных образований. Большую роль здесь играют специалисты первичного звена, участковые врачи-терапевты. Для повышения онконастороженности медицинских работников на Камчатке проводятся научно-практические конференции с участием специалистов ведущих онкологических клиник России, мастер-классы и сертификационные циклы", - отметила Волкова.

Она добавила, что специалисты краевого онкодиспансера регулярно выезжают в отдаленные районы полуострова для проведения консультаций и активного выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях.

"Реализация регионального проекта позволит финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, переоснастить региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями", - сказала Волкова.