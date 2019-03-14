Liebherr соберет для кузбасского угольного разреза самосвал с электромотором

КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Производитель спецтехники Liebherr соберет на своем предприятии в Кемеровской области первый 220-тонный гибридный самосвал с дизель-электрическим двигателем. Он будет работать на одном из крупнейших в Кузбассе угольных разрезов - "Черниговском", сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Сергей Цивилев.

В перспективе техника с электрическими двигателями позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе. В этом году в Кузбассе из-за проблем с "черным снегом" уже была приостановлена работа нескольких предприятий, большегрузам с углем хотят запретить транзитный проезд через города и закрыть тупиковые железнодорожные станции. Но кроме проблем с оседанием угольной пыли, снижение вредных выбросов, в том числе и от работы горной техники, также остается актуальной экологической проблемой в регионе.

"Мы будем вместе стремиться сделать нашу промышленность максимально чистой. Один из шагов в этом направлении - перевод карьерной техники на релейную тягу. Такой эксперимент мы задумали вместе с компанией Liebherr. Первый дизель-электрический самосвал соберут в ближайшее время и отправят на разрез "Черниговский", - написал губернатор, не уточнив, когда именно первый гибридный самосвал будет принят в эксплуатацию.

В перспективе планируется наладить массовую сборку такой техники в Кемеровской области. Сейчас кузбасские угольщики активно используют машины компании Liebherr, по данным официального сайта компании, на предприятиях региона их работает около 300.

О необходимости перехода к полной электрификации промышленности Цивилев говорил еще в феврале текущего года в своем выступлении на Всероссийском съезде угольщиков. В Кузбассе добывается 60% всего российского угля, в составе себестоимости угля большой процент составляет дизельное топливо. Кроме экономического эффекта, который угольщики получат при переходе на гибридную технику, это должно положительно сказаться и на экологии региона.

Снижение вредных выбросов в атмосферу является одной из приоритетных задач национального проекта "Экология", который реализуется по всей стране, в том числе и в Кузбассе. В планах до 2024 года на 22% уменьшить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по России.