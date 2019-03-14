Медики Югры проведут первую в регионе трансплантацию с использованием робота

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Врачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют выполнить первую трансплантацию родственного донорского органа с использованием роботизированного комплекса Da Vinci S. Об этом сообщил ТАСС в среду заведующий урологическим отделением Окружной клинической больницы, главный уролог Югры Максим Еломенко.

"С использованием роботизированного комплекса Da Vinci S планируется провести первый в нашем регионе забор родственного донорского органа. Это произойдет в текущем году. Всего у нас заявлено 40 квот по оказанию услуг медицинской помощи с применением Da Vinci, в их числе и трансплантация донорских органов", - сказал он.

При этом, как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Югры, данные трансплантации будут идти в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

По информации региональных властей, формирование концепции службы трансплантологии Югры началось в 2014 году, а центр органного донорства и трансплантации на базе окружной клинической больницы был открыт в 2015 году. Первые две операции в нем по пересадке родственных почек были выполнены в конце того же года. Всего к настоящему времени в Югре трансплантировано 30 почек. Сейчас в регионе в листе ожидания на трансплантацию почки в автономном округе состоят 113 человек, печени - девять, еще шесть человек ожидают трансплантации сердца.

Комплекс Da Vinci S оснащен видеокамерой, передающей изображение оперируемого участка, а также "руками", которые в режиме реального времени воспроизводят действия хирурга и выполняют функции ассистента. Он корректирует деятельность врача во время операции, если медик напряжен или волнуется, и минимизирует нежелательный человеческий фактор. Аппарат перекатной и может быть использован в любой операционной по необходимости.

Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение "бережливых" технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.