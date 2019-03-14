Школу на 220 мест построят в одном из сел Астраханской области вместо аварийной

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Строительство школы на 220 мест в отдаленном селе Каралат Астраханской области планируется начать в 2019 году. Она заменит единственное в селе учебное заведение, здание которого признано аварийным, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Школа в селе была построена почти полвека назад, сейчас здание находится в аварийном состоянии: в стенах трещины, осыпается штукатурка, есть просадка фундамента. Некоторые учебные блоки были закрыты еще два года назад, школа перешла на двухсменный режим работы. В этом году техническое обследование подтвердило, что эксплуатация основных блоков невозможна из-за угрозы для жизни и здоровья.

"Специалисты считают, что вкладывать средства в капитальный ремонт этой школы не рационально - здание сильно обветшало, пришло в негодность и восстановлению не подлежит. Я принял решение включить в федеральный проект "Современная школа" (входит в национальный проект "Образование") строительство в вашем селе школы на 220 мест", - цитирует пресс-служба врио губернатора региона Сергея Морозова.

По его словам, строительство школы начнется уже в этом году, ввод в эксплуатацию нового здания запланирован на 2020 год. Расположено оно будет в центре села.

На время строительства ученики младших классов будут заниматься в школах соседних сел - Чапаево и Парыгино. Учащиеся 5-11 классов с 1 апреля продолжат обучение в тех кабинетах каралатской школы, где, по данным экспертизы, пока можно проводить занятия - за время весенних каникул в помещениях проведут косметический ремонт.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.