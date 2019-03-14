Почти 470 рабочих мест представили на ярмарке вакансий для женщин во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 470 рабочих мест по 40 специальностям предложили на ярмарке вакансий "Профессиональный мир женщины", которая прошла во Владивостоке. Как сообщили ТАСС в Приморском центре занятости населения (ПЦЗН), мероприятие посетили 126 человек.

Содействие занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, является одной из целей соответствующего краевого проекта, который входит в национальный проект "Демография". Специализированная ярмарка "Профессиональный мир женщины", в рамках которой участницам не только предлагаются актуальные вакансии, но и помогают с получением дополнительного образования и переподготовкой, проводится в Приморье уже второй год. В 2019 году, согласно краевому проекту, планируется отправить на переобучение 300 женщин.

"На прошедшей сегодня ярмарке "Профессиональный мир женщины" побывало 126 человек. Свои вакансии для них представили 14 компаний. 17 человек побывало на семинарах "деловая женщина". Здесь специалисты рассказали соискательницам, как грамотно составить резюме и презентовать себя работодателю, а также проконсультировали их по вопросам получения бесплатного дополнительного образования", - рассказали в центре занятости.

Пройти обучение в рамках ярмарки центр занятости предлагает, прежде всего, по востребованным на рынке труда профессиям. Как считают специалисты, это гарантирует отсутствие проблем с дальнейшим трудоустройством. В списке требуемых специалистов: повар, официант, бухгалтер, воспитатель, руководитель отдела продаж, помощник офис-менеджера, почтальон, полицейский, специалист-эксперт клиентской службы и другие.

Среди работодателей-участников ярмарки были филиалы "Почты России" и Пенсионного фонда, служба судебных приставов, образовательные и медицинские учреждения, агентства недвижимости, компании сферы страхования.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта - глава минтруда Максим Топилин.