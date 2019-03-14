Под Иркутском открылось отделение гемодиализа с условиями для оказания экстренной помощи

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Отделение гемодиализа, где будут оказывать комплексную помощь пациентам с почечной недостаточностью, открылось в четверг в городе Ангарске Иркутской области. Оно полностью удовлетворит потребности жителей города в гемодиализе, сообщил журналистам на открытии отделения министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

"60 человек в Ангарске нуждаются в хроническом гемодиализе. Возможности этого отделения позволяют удовлетворить полностью их потребности в медицинской помощи. Важно, что отделение открылось в условиях городского многопрофильного медицинского учреждения, ведь пациенты, получая процедуру хронического гемодиализа, иногда нуждаются в проведении реанимационных, анестезиологических мероприятий. И здесь безотлагательно им будет оказана эта помощь", - сказал Ярошенко.

Отделение открылось на базе больницы скорой медицинской помощи. Как сообщил журналистам главный врач больницы Борис Басманов, комплексный подход позволит предотвращать переход на терминальные стадии почечной недостаточности. Он также отметил что ранее процедуру гемодиализа в Ангарске можно было пройти только в частном медучреждении, где нет условий для оказания экстренной помощи пациентам с почечной недостаточностью.

Олег Ярошенко сообщил, что в 2020 году на базе больницы также откроют региональный сосудистый центр - третий в Иркутской области. "Эта часть больных также будет нуждаться в процедуре гемодиализа. То есть мы говорим о создании полноценной нефрологической службы. Из регионального и федерального бюджетов на открытие сосудистого центра будет выделено порядка 270 млн рублей", - сказал министр.

Мероприятия по повышению доступности врачебной помощи и развитию медицинской инфраструктуры предусмотрены национальным проектом "Здравоохранение". В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".