Власти Нижегородской области намерены увеличить выпуск ИТ-специалистов до 3 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Количество выпускников по ИТ-специальностям в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" планируется увеличить с 1600 до 3 тыс. человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"До 3 тыс. человек планируется увеличить количество выпускников по ИТ-специальностям нижегородских вузов и учреждений среднего профессионального образования. Для сравнения в 2018 году было выпущено порядка 1600 таких специалистов. Кроме того, образовательными учреждениями, некоммерческими организациями, ведущими ИТ-компаниями Нижегородской области будут разработаны и реализованы образовательные программы, включая программы дополнительного образования, повышения квалификации, переподготовки и т. д.", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, по итогам реализации нацпроекта планируется обеспечить подключение к интернету 100% образовательных организаций области, реализующих образовательные программы общего образования или среднего профессионального образования, и 100% органов власти Нижегородской области. В рамках реализации нацпроекта запланировано создание регионального центра обработки данных.

При этом в правительстве отметили, что на 2019 год федерального финансирования нацпроекта "Цифровая экономика РФ" не предусмотрено. Паспорта региональных проектов находятся на стадии проработки.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.