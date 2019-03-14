Свердловские власти переведут на газовое топливо муниципальный грузовой транспорт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области в ближайшие годы планируют перевезти на газовое топливо грузовой транспорт, задействованный в муниципальных перевозках, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев в четверг на всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов".

"Мы укрепляем сотрудничество с ОАО "Газпром" по использованию природного газа в качестве моторного топлива. В ближайшие годы планируется перевезти на газ не только пассажирский, но и грузовой транспорт, задействованный в муниципальных перевозках", - сказал Тюменцев.

По его словам, с 2014 года в автобусный парк муниципалитетов поступили около 170 автобусов, работающих на газе, а для нужд Екатеринбурга в 2017 году было закуплено 60 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе.

"В результате, как показывают замеры, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта сократились на 55 тонн", - отметил замминистра.

Власти Свердловской области планируют направить 2,42 млрд рублей на финансирование регионального проекта "Чистый воздух" до 2024 года, в целом на нацпроект "Экология" в регионе будет направлено почти 4 млрд рублей.