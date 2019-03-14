Почти 3,5 млрд руб. выделили на реализацию дорожного нацпроекта в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Почти 3,5 млрд рублей с учетом софинансирования выделено в 2019 году в Челябинской области на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в четверг во время расширенного рабочего совещания сообщил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

"На реализацию национального проекта в 2019 году [в Челябинской области] из федерального бюджета выделено 1 млрд 884 млн рублей, с учетом софинансирования - 3 млрд 460 млн рублей", - сказал Нечаев.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе 8706 км дорог. Из них соответствует нормативному состоянию 52,5% сети, а к концу 2024 году должны соответствовать нормам 54,1% сети.

Чиновник также отметил, что, по проекту, количество мест концентрации ДТП в Челябинской области к 2024 году должно снизиться до 50%. Всего в регионе 55 очагов аварийности. Из них девять - на федеральных автодорогах; семь - на региональных; 39 - на муниципальных.

По словам участников совещания, в Челябинске в рамках нацпроекта будут строить дополнительные светофоры, планируются изменения в работе существующих светофоров, отмена некоторых левых поворотов, пересмотр регулирования перекрестков и другие меры.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.